高雄卸新任警政主管交接 陳其邁盼新警長趙瑞華「跨越炎田障礙」

高市警局今（1/20）舉行卸、新任局長及分局長、大隊長聯合交接典禮。市長陳其邁致詞時肯定前局長林炎田任職三年多來「日也操、暝也操」，多起重大刑案親自參與，為高雄治安戮力以赴；並期許現任局長趙瑞華率領警察團隊跨越「炎田障礙」，全力打擊犯罪、守護市民安全。

市警局表示，此次人事異動包括，局長林炎田調任台北市政府警察局局長，由航空警察局局長趙瑞華接任；督察長梁東山、桃園市警局主任秘書侯東輝分別接任副局長，花蓮縣警察局局長陳百祿接任督察長，另有多位分局長、大隊長及警政監同步調整，並進行內部服務地區輪調，以強化組織運作與治安能量。

市長陳其邁致詞時肯定林炎田任內全力配合市府重點政策，面對高雄約270萬人口、幅員遼闊的治安挑戰，仍交出亮眼成績單。

他也特別提到，一週前林炎田特別向他報告市府重點工作並確實落實，當下便感覺林炎田即將離任，他也特別感謝林炎田三年多來日夜操勞，重大刑案常親自參與辦案，全力守護高雄治安，戮力以赴，為高雄交出一張亮眼的治安成績單。

陳其邁指出，去年高雄暴力犯罪31件，為六都最低；槍擊案件僅3件，較109年減少8成；檢肅幫派連續4年獲全國「特優」，交通事故防制亦為六都唯一A1事故連5年下降城市。

陳其邁說，治安工作沒有打烊，新任局長趙瑞華歷任多項警政要職，熟悉高雄治安環境，但他也責任重大，期許趙瑞華與警政體系及司法、調查等單位密切合作，在林炎田奠下的基礎上，跨越「林炎田障礙」，持續全力打擊犯罪，守護高雄市民安全。

另因應春節連假將至，市長強調治安無假期，指示市警局加強交通疏導、人潮熱點維安及防搶、防詐勤務，確保市民安心返鄉、平安過年。

