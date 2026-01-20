高雄卸新任警政主管交接 陳其邁：期勉在新任工作崗位持續發揮專業打擊不法 守護城市治安

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市政府警察局20日進行「卸、新任局長、分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長陳其邁擔任主持人、內政部警政署副署長李文章擔任監交人，本次交接典禮由新任局長趙瑞華上任，並同步調整13位分局長及1位大隊長，陳其邁感謝同仁為城市治安的盡心盡力，期勉大家在新任的工作崗位上持續發揮專業，打擊不法，守護交通跟治安，並感謝所有治安夥伴、義警、義交、志工對於警察同仁的支持，持續精進治安，共同打造安居樂業環境。

陳其邁致詞時指出，高雄暴力犯罪件數，114年31件，為六都最低；槍擊案件數，114年3件，和109年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄也是連續4年榮獲全國「特優」；與民眾日常生活息息相關的交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，114年較109年降幅高達27%。

陳其邁向林炎田局長三年多來不分晝夜、守護高雄治安表達感謝，晚上的重大刑案都親自參與辦案，肯定他戮力付出，為高雄治安交出一張漂亮的成績單。他接續勉勵接任的趙瑞華局長責任重大，談到不僅市長不睡覺、治安不打烊，也期許趙局長能與警局，包括地院、高檢署、地檢署、調查局等治安工作的夥伴，在基礎上跨越障礙，全力以赴打擊犯罪。

市警局表示，內政部基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，本次調整各警察機關警監職務，其中市警局異動人員分別為局長林炎田調任臺北市政府警察局局長、航空警察局局長趙瑞華接任市警局局長、督察長梁東山接任副局長、桃園市政府警察局主任秘書侯東輝接任副局長、花蓮縣警察局局長陳百祿接任督察長、前鎮分局長洪榮敏、苓雅分局長蔡鴻謀、仁武分局長陳膺方陞任市警局警政監、航空警察局臺北分局長王志中調任旗山分局長、新北市政府警察局訓練科科長高德昌調任鹽埕分局長、刑事警察局偵查第四大隊長曾順光調任林園分局長及警政署交通組科長謝錫釗調任六龜分局長；內部服務地區調整部分則有鳳山分局長林俊賢調任苓雅分局長、岡山分局長王春生調任鳳山分局長、旗山分局長王永吉調任岡山分局長、鼓山分局長徐釗斌調任仁武分局長、鹽埕分局長郭子弘調任鼓山分局長、林園分局長李明道調任左營分局長、六龜分局長江慶斌調任小港分局長、交通警察大隊長黃元民調任前鎮分局長、市警局犯罪預防科科長李明達調任湖內分局長及後勤科科長劉清俊調任交通警察大隊長。

隨著春節年假接近，陳其邁也提醒，守護治安、打擊犯罪沒有假期，責請警察局因應春節強化勤務重點，包含節慶和活動的交通疏導，人潮聚集場所的治安維護，還有強化防搶、防詐工作，杜絕犯罪跟不法，讓市民朋友安心過好年。

