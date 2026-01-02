高雄原民區減重班 「221餐盤法」助她甩肉24公斤

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市桃源、那瑪夏及茂林3個行政區原住民身體質量指數BMI及腰圍異常率高，為降低代謝症候群風險，衛生局去(2025)年開設11班減重課程，參加的165人平均減重2.7公斤、腰圍減少3.2公分，BMI數值降低1.2，其中，還有學員靠「221餐盤法」8個月成功甩肉24公斤。

高雄市衛生局指出，為推動「原住民代謝症候群防治」，全市6家原住民社區健康營造中心去年開辦11班減重班，165名學員共減重442公斤、腰圍縮減527公分，平均減重2.7公斤、腰圍減少3.2公分，BMI數值降低1.2。

其中高雄市茂林社區營造協會專案經理孫員，身體力行「減重、養成健康生活習慣」，透過「221餐盤法」的減重核心策略，採蔬菜佔一半、蛋白質和澱粉各佔4分之1的飲食模式，搭配有氧運動與瑜珈、健走，持續8個月成功，體重自91.3公斤降為67.5公斤，減重23.8公斤；腰圍自104公分縮為78公分，大減26公分；體脂率從45.33%降為26.74%；BMI數值也從37.4降成27.5。

衛生局長黃志中表示，除於原民區推動健康促進，近年因都會區原住民人口移動增加，服務範圍及策略也必須跟著調整，衛生局已規劃增加都會區原民健康服務據點，整合跨單位資源，提供健康諮詢、衛教指導，盼能全面提升原住民的健康識能與健康餘命。

