高雄原民社福就業，原力職得精彩亮眼

高雄市原民會舉辦原住民社會福利成果展。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市原民會舉辦原住民社會福利成果展暨徵才活動，23個徵才單位、提供超過300個職缺，周邊設有原民會職訓班的餐食和蔬果，原住民文化健康站帶來長者的手工作品秀社福成果，活動也邀請今年出爐的TAKAO音雄和岡山多元文化健康站的長者展演。

成果展6在高雄市立文化中心舉辦，原民會主委阿布斯表示，今年開設的職訓班成績相當亮眼，西點麵包烘培丙級證照班有12位學員考取證照，一般行政及消防警察考衝班有15位學員上榜，汽車職業駕照班有7位考取證照，照顧服務員考照班有12位順利上榜。

原民社會福利網絡單位近距離與民眾互動，包含在第一線服務民眾的桃源、茂林、那瑪夏、都會北區和都會南區原住民族家庭服務中心，以及駐區公所原住民服務員等，提供族人法律、就業、福利等資訊和轉介服務，高雄市原民會持續為族人幸福生活來努力。

尚彩妝整體造型培訓班的阿美族張惠萍表示，在人際關係中給人舒服乾淨的形象很重要，也會提升自信心；參加原住民四等警消考衝班的阿美族陳雲雀說，筆試拿到全國第三感到很開心，也鼓勵有意願參加職訓班的朋友，找到人生目標與方向後，要用毅力與耐力勇往直前，很感謝高鋒、高見公職及高雄市原民會辦理職訓班。