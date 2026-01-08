高雄原民長者組團報考族語認證 展現活到老學到老精神

長者們一字一句朗讀著族語文本，發音清楚、語調穩定，說族語早已是他們的日常生活，不只在文健站裡練習，也實際走進考場參加考試；族語能力認證考場中出現一片長者身影，來自CINA文健站與葡萄園文健站的長者們，在文健站照服員的帶領下進入考場，親自挑戰族語能力認證，成為這次考場中最引人注目的畫面之一，正好寫下「活到老、學到老」的真實模樣。(見圖)

高市府原民會今(八)日說明，左營區的CINA文健站共有二十二位長者報考族語認證初級，族群背景多元，包含排灣族、魯凱族、布農族、泰雅族、太魯閣族、阿美族及卑南族，平均年齡接近八十歲，最年輕的也有六十五歲；族語認證初級考試項目包含聽力與口說，且須以電腦作答，對多數平時少有接觸資訊設備的長者而言，是一項不小的挑戰，也因此成為文健站平時練習與模擬考的重要課題。

CINA文健站七十七歲排灣族長者潘玉珍分享，在老師的帶領下參與族語認證考試，雖然過去沒有接觸過電腦，但在學習操作與練習題目的過程中，反而覺得新鮮又有趣，也讓她對自己更有信心。

文健站照服員回顧備考過程表示，許多長者從未接觸過電腦或手機，必須在短時間內學會操作設備並練習族語認證習題，學習過程相當辛苦，但長者們始終願意嘗試、反覆練習，也讓陪伴的工作人員深受感動。

來自前鎮區的葡萄園文健站，有長者帶著經驗再出發，其中第二次挑戰高級族語認證的六十五歲阿美族長者昌金寶備受矚目，他同時也擔任文健站的族語老師，平時不僅陪伴長者學習，也在家中帶領孫子與媳婦一同學族語、參與族語認證，他提到，文健站提供了良好的學習場域，讓長者能彼此鼓勵，也把握這次考試機會再次挑戰高級，全力以赴。

高市府原民會主委阿布斯指出，在這次族語能力認證考試中特別看到許多長者走進考場，畫面令人十分鼓舞；長者們平時就在文健站課程中進行族語認證相關練習，能夠實際報考、站上考場，更是令人相當佩服，更要特別感謝照服員的耐心陪伴與協助，雖然族語認證考試多以國高中學生為主要族群，但這次長者以重新當學生的身分勇敢挑戰考試，更展現族語學習不分年齡、活到老學到老的精神，值得我們晚輩年輕人學習，希望二月份成績出爐，每位長者都能如願過關，取得認證。

高市府自一一一年推動族語能力認證獎勵制度，凡通過認證者，依級別可申請獎勵金，申請期間為每年一月一日至四月卅日，獎勵金額依序為初級新臺幣二千元、中級三千元、中高級五千元、高級一萬元，優級最高可達一萬五千元。

一一四年度第二次族語能力認證已完成考試，預計於今年二月中旬放榜。