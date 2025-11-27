高雄原生山茶閃耀國際 AVPA評審主席深入高雄山林探訪六龜原生山茶

高市府農業局長期輔導六龜原生山茶產業，今年於法國AVPA「世界茶葉大賽」再創佳績，由「燿興原生山茶咖啡工坊」與「六龜山茶故事館」分別以白茶奪得金獎、橙茶獲最佳風味獎，成功讓六龜原生山茶於國際舞台綻放光芒；AVPA評審主席Carine Baudry與技術評審Florian Aumaire十分重視台灣茶產業，並於近日在「二○二五臺灣國際茶業博覽會」中親臨頒獎，也象徵高雄山茶獨特風味獲得世界肯定。(見圖)

農業局今(廿七)日說明，這次頒獎典禮於南港茶展中吸引國內外茶界專家及產官學代表關注，也讓更多民眾認識六龜原生山茶的珍稀與價值，兩位評審表示，高雄六龜的原生山茶風味獨到，具備國際市場稀有性，未來在精品茶領域具有高度發展潛力；除頒獎典禮外，兩位AVPA評審對六龜的山茶文化深感興趣，於茶展結束後南下六龜實地訪查，由多屆AVPA金獎得主的苗栗雪見高山茶製茶師張立欣帶隊陪同，深入山林探訪珍貴的原生山茶喬木，讓評審親眼見證茶樹生長於山林坡地、採摘不易的自然環境，也更理解六龜山茶風味形成的珍貴條件。

午間一行人前往「燿興原生山茶咖啡工坊」享用在地風味午餐，感受六龜茶農與山林共生的生活樣貌，隨後在「六龜山茶故事館」邀集十二家在地茶農、茶廠進行品茶交流，每位茶農皆親自沖泡自家山茶並介紹茶品特色與製程；兩位評審逐一品茗，並就香氣、韻味與呈現方式提出建議，也分享了目前國際茶品市場的風味偏好與趨勢，讓在地茶農獲得難得的國際級專業回饋，也深化六龜山茶在世界茶界的曝光度。

新發社區發展協會理事長湯嘉富指出，在高市府農業局、農村水保署及茶改場等單位的協助下，六龜原生山茶在栽培技術、製茶工藝及市場能見度皆逐年提升；透過參與國際競賽與展會交流，不僅展現六龜山茶的實力，也讓更多人認識原生山茶獨特的風味價值。

農業局姚志旺局長強調，高雄原生山茶因生長於高山林地、採摘不易，產量稀少而更顯珍貴，這次在法國AVPA世界茶葉大賽大放異彩，象徵高雄山茶的特殊風土、自然環境與茶農堅持已受到國際認可，未來也將持續整合產官學資源，協助推動高雄山茶品牌、提升製茶專業、促進產業精緻化與永續化，打造高雄山茶成為兼具文化底蘊與國際競爭力的茶業新典範。