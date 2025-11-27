高雄原生山茶 榮獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎等佳績

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市農業局輔導六龜原生山茶產業，今年於法國AVPA「世界茶葉大賽」再創佳績，由「燿興原生山茶咖啡工坊」與「六龜山茶故事館」分別以白茶奪得金獎、橙茶獲最佳風味獎。

「燿興原生山茶咖啡工坊」與「六龜山茶故事館」分別以白茶、橙茶，奪得法國AVPA「世界茶葉大賽」金獎及最佳風味獎，AVPA評審主席等人並於日前「2025台灣國際茶業博覽會」中親臨頒獎，象徵高雄山茶獨特風味獲得世界肯定。

高雄市農業局今天新聞稿表示，此次頒獎典禮於南港茶展中吸引國內外茶界專家及產官學代表關注，也讓更多民眾認識六龜原生山茶的珍稀與價值。AVPA的2名評審也於茶展結束後到高雄六龜實地訪查，親眼見證茶樹的自然生長環境。

AVPA評審等人除了到「燿興原生山茶咖啡工坊」享用在地風味午餐，也在「六龜山茶故事館」邀集12家在地茶農、茶廠進行品茶交流，每名茶農皆親自沖泡自家山茶並介紹茶品特色與製程；評審也就香氣、韻味與呈現方式等提出建議。

農業局長姚志旺說，高雄原生山茶因生長於高山林地、採摘不易，產量稀少而更顯珍貴，此次在法國AVPA世界茶葉大賽大放異彩，象徵高雄山茶的特殊風土、自然環境與茶農堅持已受到國際認可。

姚志旺說，未來將持續整合產官學資源，協助推動高雄山茶品牌、提升製茶專業、促進產業精緻化與永續化，打造高雄山茶成為兼具文化底蘊與國際競爭力的茶業典範。（編輯：黃世雅）1141127