高雄又抓毒駕！鳳山女開車睡路邊露餡...唾液快篩陽性遭逮

毒品唾液快篩20日上路，高雄首日即開出全國首張毒駕罰單；僅4天後，鳳山警方24日晚間再查獲一名在南光街路邊呼呼大睡、車輛怠速的女駕駛，快篩呈安非他命陽性。讀者提供



毒品唾液快篩20日上路，高雄首日即開出全國首張毒駕罰單；僅4天後，鳳山警方24日晚間再查獲一名在南光街路邊呼呼大睡、車輛怠速的女駕駛，快篩呈安非他命陽性。警方表示，陽性者除重罰、吊扣駕照外，並依《道交條例》第35條舉發，全案也依涉毒品與公共危險罪送辦。

毒品唾液快篩20日啟用首日，高雄便迅速開出全國首張毒駕罰單，24日深夜，鳳山警分局再度查獲一起毒駕案件；五甲所接獲民眾報案，指稱在鳳山區南光街有一輛自小客車長時間怠速停在道路中央，員警到場查看時，發現33歲溫姓女駕駛與48歲林姓男子在車內熟睡，神情恍惚、反應遲鈍。

廣告 廣告

高雄市刑事警察大隊舉辦唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」，透過分組實際操作，指導第一線執勤員警正確使用唾液毒品檢測試劑，以提升交通現場查緝效能。高市刑大提供

毒品唾液快篩20日上路，高雄首日即開出全國首張毒駕罰單；僅4天後，鳳山警方24日晚間再查獲一名在南光街路邊呼呼大睡、車輛怠速的女駕駛，快篩呈安非他命陽性。讀者提供

警方清查車內，當場查獲疑似二級毒品安非他命吸食器及煙彈，於是對溫女施以毒品唾液快篩，結果顯示溫女呈「一條線」陽性，警方立即依《道路交通管理處罰條例》第35條開單，並將車輛移置保管，同時吊扣駕照。

除行政處分外，警方也依《毒品危害防制條例》與《刑法》公共危險罪嫌，將溫女與同車林男移送高雄地檢署偵辦。警方後續並依法採取尿液送驗，以釐清是否涉及吸食毒品及其他刑責。

刑事局指出，今年採購的1萬2545劑毒品唾液快篩已全面配發各地警局，準確度高達99%。駕駛若快篩陽性，將面臨3萬到12萬元罰鍰；若拒測則加重至18萬元，並吊銷駕照。警方強調，新制上路後將持續強力取締毒駕，以提升道路安全。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

旗津纜車喊30年...市府挨批只會想像 陳其邁揭技術難題

悲劇！退休翁孤獨死 家屬破門見腐屍...狗守屋疑啃遺體

高雄垃圾山掀議場激辯...淪垃圾倉庫 被酸沒震怒？陳其邁陳美雅互槓