高雄又有里要分割？第6大鼎泰里將開說明會 里長喊「不拆」

河堤國小是管制學校，部分里民擔心分里後，未來孩子的學區恐生變。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕全國人口數最多的前10大里，高雄市包辦6個，其中全市第6大里三民區鼎泰里目前人口數近2.5萬人，恐以新舊部落割成3個里，公所將於12月5日晚上7點在河堤國小召開說明會，不過里長張吉雄已先表態反對，是否拆得成恐怕須協調。

三民區鼎泰里包括民族一路以西的河堤社區及以東的舊部落社區，近年來由於河堤社區快速發展，大樓建案不斷，目前全里已有74鄰、2萬4798人，是全國第10大里、高雄市第6大里。依區公所初步規劃，鼎泰里將拆成3個里，即民族一路以東的舊部落為1里，河堤社區則以裕誠路為中線再切割成2里。

鼎泰里里長張吉雄表示，近期公告要開分里說明會，收到很多里民電話「罵死了」，他喊話「不拆」，認為里內大樓群佔半數，而且都有管理委員會，服務相對單純，也深怕拆里後資源及目前計劃中的活動中心等大計劃會有分配不均的問題，且認為里內人口數再增加人口的可能性不高，目前是可負荷的狀態，擔心分割後很多事會沒辦法做，而且里民也擔心河堤國小是管制學校，分割後孩子就讀未來會被分散到其他周邊學校的學區。

里民蘇小姐則表示，需要了解分了有什麼好處？不分有什麼好處？目前還摸不著頭緒，如果分里後資源可以變多，又多一個里長服務，對里民當然好，而且河堤路近期有一棟新大樓600多戶已落成開始入住，5年內還有新建案會完成，認為人口會越來越多，贊成與否可能還要看說明會後了解狀況才會清楚。

