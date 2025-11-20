高雄又見新垃圾山！田寮也受害 來源疑台南同一集團

繼高雄月世界「垃圾山」後又一座「垃圾山」出現！高市府環保局昨（19日）接獲通報，田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判同一犯罪集團所為，後續將配合檢警嚴查辦。

田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾。（圖／翻攝畫面）

高市府環保局表示，昨（19日）接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾，今日上午已完成環境復原，計清運13車次。

環保局目前已完成坡面大部分垃圾清除。（圖／翻攝畫面，下同）

環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將垃圾運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

環保局強調，非法棄置垃圾的行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6000元至300萬元罰鍰外，還涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

據悉，除了田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，高雄月世界山坡地日前也被大量垃圾覆蓋飄出陣陣惡臭，高雄市環保局隨即派人力漏夜清理，於18日中午前全數清除完畢，環保局進一步調查發現，這些廢棄物來自台南地區10月底產生的垃圾，研判為11月上旬被棄置於月世界。對此，台南市環保局表示，稽查人員逐袋檢視垃圾內容，確認部分廢棄物產源指向善化區。環保局擴大調閱清除車輛行駛軌跡及監視器影像後，已鎖定特定清除業者，並已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

