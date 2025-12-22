高雄又見綠鬣蜥趴趴走「取暖曬日光浴」 保全急通報

高雄市 / 綜合報導

綠鬣蜥氾濫 問題 嚴重，高雄市三民區一處住宅大樓旁，日前有民眾，發現有超過1公尺長的大綠鬣蜥在馬路上溜韃，住戶擔心會影響騎車安全，通報1999，而農業局研判，由於進入冬季，綠鬣蜥會移動至向陽處取暖，才會爬上河岸，今年截至16日，已經移除超過5萬6千多隻綠鬣蜥。

超大一隻綠鬣蜥，像是小恐龍一樣趴在在大樓前面的大排水溝，停留好久，看起來十分悠閒，綠鬣蜥氾濫問題嚴重，以往多是出現農田或是草叢居多，如今高雄街道驚見綠鬣蜥，又是在住宅大樓旁，讓社區住戶擔心，大樓工作人員說：「我們這邊社區前面有綠鬣蜥。」就怕住戶騎車經過壓到綠鬣蜥，大樓工作人員也趕緊通報1999，這裡是高雄三民區民族路一處大樓住宅旁，前面河堤是愛河上游。

重回現場直擊，就看到兩隻綠鬣蜥，趴在一旁曬日光浴，住戶擔心，綠鬣蜥在馬路上竄，容易發生交通事故，附近民眾說：「牠都在水溝旁邊大概這麼長，畢竟在河邊，難免。」大樓工作人員說：「(這個狀況多久)有一陣子，(半年有了吧)應該差不多，(還沒有入侵住宅裡面吧)沒有。」

進入冬天季節，由於綠鬣蜥屬於變溫動物，部分個體在白天日照升溫時，移動向陽處取暖、覓食，因此爬上河堤，出現在馬路上，今年截至12月16日，高雄市農業局已經移除5萬6千多隻，也再次提醒，綠鬣蜥是草食性動物，不會主動攻擊，民眾要是發現牠們，可以立刻通報，農業局將派人捕捉移除。

