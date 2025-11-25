高雄及台南出現另類觀光景點?

▲市議員林燕祝質疑高雄垃圾山及台南火燒山，是否民進黨中央面對各縣市的嚴重垃圾問題，視若無睹。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南發生烏樹林垃圾山大火，市議員林燕祝怒批，高雄垃圾山，台南火燒山，被網友嘲諷南高觀光景點再加一？

市議員林燕祝痛批，烏樹林火燒山至今仍在悶燒，臭氣從後壁污染飄到永康等地，嚴重影響台南人的健康。尤其後壁烏樹林廢棄物暫置區，堆置丹娜絲颱風清理出來的廢棄物，面積約25萬公噸，周五晚間發生火警，火勢一發不可收拾，至今仍在悶燒，廢棄物濃煙隨著季風，臭味從溪北地區飄到溪南的永康、安南區等地，空氣品質非常差，讓過敏兒受不了，還有民眾從麻豆打電話給她陳情，讓美麗的台灣漸漸成為垃圾島。

廣告 廣告

林燕祝說，空污問題嚴重影響市民健康，有民眾陳情二周前同一地點，就發生過垃圾火燒山，但立刻就被環保局自行撲滅，這次發生高雄垃圾山事件被查獲，這麼巧台南就發生火燒山，民眾質疑是否台南自行放火燒垃圾山，為何民眾會有這樣的質疑?原來烏樹林廢棄物暫置區有保全人員在現場，但五點下班後，晚上八點多就發生火燒山事件，消防局八點四十分接獲報案，本來台南市府要花五億元左右，來處理25萬噸的廢棄物，現在火一燒，垃圾山沒了，市府就不需要花這筆錢，這種巧合難怪民眾質疑，到底還要燒多久？民眾還要痛苦多久？

環保局長許仁澤答詢說，是二個月前烏樹林曾發生小規模垃圾冒煙事件，情況立刻控制，週五發生的火燒山，現在進入第二階段，燒過的趕緊挖開，灌水降溫，希望兩三天之內，能讓悶燒之火熄滅。

▲烏樹林火燒山至今仍在悶燒，影響台南市民的健康。

▲烏樹林火燒山至今仍在悶燒，影響台南市民的健康。