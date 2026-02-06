高雄及台南現今年首例登革熱 印尼台商、越籍女皆境外移入

防疫人員來到個案居住地周邊清消，高雄市今（6）日公布轄內今年首例登革熱境外移入個案。1名長期在印尼工作的本國籍男子，1月31日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，先吃了感冒藥；3日返台後症狀沒緩解，4日主動就醫、快篩為陽性，5日確診為登革熱第1型。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，「他在社區停留時間大概有1天的時間，從2月3日到2月4日就醫之前。在這個期間由於他是出現症狀，而且登革熱PCR是陽性的，也就是血液中可能有登革熱病毒，針對他的居住環境派人進行登革熱的稽查。」

廣告 廣告

盆栽等容易孳生蚊蟲的地方全都仔細清消，高雄6日下了雨，且寒流即將來襲，病媒蚊更容易躲在積水容器中，防疫團隊不敢大意，就怕境外登革熱病毒經病媒蚊傳播、形成本土威脅。

不只高雄，台南也出現今年首例境外移入個案，是1名越南籍女性。

台南市衛生局副局長林碧芬說明，「個案赴越南探親，1月底返國之後，在2月2日出現發燒、肌肉痛等症狀，2月4日由家醫科診所進行採檢通報，2月5日PCR陽性確診，病毒型別為第2型。」

衛生局人員對確診者房間角落進行清消。截至6日為止，國內已累計10例來自印尼、菲律賓及越南的境外個案。

春節即將到來，疾管署等單位也提醒準備赴東南亞旅遊的民眾，務必做好防蚊措施，回國後若有疑似症狀，應馬上就醫並告知旅遊史，以利及時診斷及通報。

更多公視新聞網報導

北市今年首例本土登革熱 8旬確診男潛伏期未出國

宜蘭今年首例登革熱 患者往返宜蘭台北通勤

憂成登革熱溫床 台南危樓來亞大樓將拆除

