高雄友善店家再增38家 全市達285處獲評星級

高市社會局推動「友善身心障礙者營業場所計畫」，今年有三十八家店家通過認證，全市友善營業場所家數累計達二百八十五家，昨（十五）日在獲評五星友善店家「MINI.D COFFEE仁雄館」辦理頒證，展現高雄在身心障礙者權利公約（CRPD）平等參與、落實可近精神的在地生活。

推動友善店家計畫由公益彩券盈餘基金支持，攜手社團法人高雄市脊髓損傷者協會辦理，鼓勵營業面積九十坪以下店家檢視空間與服務流程，並由身心障礙者擔任宣導訪視員，除店家營業環境是否順平整潔、有無障礙（通用）廁所外，也關注適當高度可容膝桌位、大字體圖示友善菜單、代步車充電座、導盲犬接納與個別化服務協助等服務細節，並依友善程度頒發星級認證。

特別一提的是，今年獲認證MINI.D COFFEE仁雄館皆符合上述友善環境及服務，讓評審委員及宣導訪視員一致給予五星認證肯定；另獲認證的店家還有順億鮪魚專賣店右昌門市、帕莎蒂娜烘焙坊青海店與前任螺絲粉等三十八家店家，共創公私協力提升商業服務友善度的運作模式。

社會局副局長葉欣雅表示，CRPD精神強調每個人皆能平等參與社會活動，店家在既有空間中進行友善調整，對身心障礙者、高齡者及推嬰兒車者均能提升使用品質；感謝脊髓損傷者協會訪視員投入專業與經驗，讓更多店家理解「平等使用」的重要性。

社會局強調，友善營業場所是可被複製的營運理念，期待更多店家踴躍加入，也鼓勵民眾透過消費與推薦支持在地友善店家，讓CRPD精神在日常生活持續被看見；社會局也會持續精進身心障礙服務，包括近期率全國之先，推動多項能讓身心障礙者需求被看見、被理解的措施，包括「身障者隱性需求識別標誌」與「聽障行車友善貼紙」等，期盼透過提高社會辨識度，促進大眾理解而包容，形塑更友善的社會環境。