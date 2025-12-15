高雄友善身障店家再添38家 星級認證累計285處讓CRPD走進日常

高雄打造友善城市再邁進一步。高雄市政府社會局推動「友善身心障礙者營業場所計畫」，今年再有38家店家通過星級認證，全市友善營業場所累計達285處。市府15日於榮獲五星認證的「MINI.D COFFEE 仁雄館」舉辦頒證活動，展現高雄落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）平等參與與可近使用精神，讓友善不再只是理念，而是市民日常可見的生活風景。

↑圖說：店家桌邊化的個別服務也是貼心的友善服務（圖片來源：高雄市社會局提供）

廣告 廣告

社會局指出，該計畫由公益彩券盈餘基金支持，並攜手社團法人高雄市脊髓損傷者協會共同推動，鼓勵營業面積90坪以下的店家檢視空間配置與服務流程。訪視過程由身心障礙者親自擔任宣導訪視員，從出入口動線是否順平、是否設置無障礙或通用廁所，到可容膝桌位、大字體友善菜單、代步車充電座、導盲犬接納及個別化協助服務等細節，逐一檢視並依友善程度頒發星級認證。

今年獲得五星肯定的 MINI.D COFFEE 仁雄館，在環境設計與服務面向皆展現高度友善，獲評審委員與訪視員一致好評。其餘通過認證的店家還包括順億鮪魚專賣店右昌門市、帕莎蒂娜烘焙坊青海店、前任螺絲粉等共38家，透過公私協力模式，持續提升高雄商業服務的友善度。

↑圖說：具有可移動桌椅及容膝桌子對身障朋友聚會是重要的（圖片來源：高雄市社會局提供）

活動中，店長蘇湘茹分享，因聘用心智障礙實習生，促使團隊重新檢視營業空間與工作流程，並以「讓身心障礙朋友在店內更安全、便利與自在」作為經營核心。在訪視員建議下，店內增設友善優先席與行動預點、友善得來速及餐點客製等個別化服務，成為CRPD精神在商業空間具體落實的示範案例。

社會局副局長葉欣雅表示，CRPD強調每個人都能平等參與社會生活，店家在既有空間中進行友善調整，不僅讓身心障礙者受益，也同步提升高齡者與推嬰兒車族群的使用品質，感謝脊髓損傷者協會訪視員以專業與經驗，協助店家理解「平等使用」的價值。

↑圖說：貼心的餐點介紹也是友善店家必要條件（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局也指出，友善營業場所是一套可被複製、可持續的營運理念，期待更多店家加入行列，並邀請市民以消費與推薦支持在地友善店家，讓CRPD精神在生活中被看見。市府亦持續精進身心障礙服務，率全國之先推動「身障者隱性需求識別標誌」及「聽障行車友善貼紙」等措施，透過提升社會辨識度，促進理解與包容，朝向更友善的城市環境邁進。

更多品觀點報導

公視台語台南部新聞直播啟用 高雄發聲讓南部故事就地被看見

陽明交大攜手Altera設聯合實驗室 高雄校區打造南部半導體人才基地

