高雄友好城市青森、陸奧地震受災 陳其邁：隨時提供必要協助

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本東北地區昨晚發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情，市長陳其邁第一時間即指示行政暨國際處與友好城市窗口聯繫，強調市府會持續掌握狀況，隨時提供必要協助。

陳其邁表示，今上午已致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，表達對震災的關心，並衷心期盼災後復原工作能夠順利推進。

行國處說明，8日地震發生後，高雄市府旋即向派駐高雄的陸奧市職員小林晉先生了解最新狀況，並致上誠摯關心；行國處進一步說明，目前青森縣各地災情仍在持續掌握中，陸奧市則主要為建物破損、停電等災害，並已啟動部分災民的安置作業，所幸暫無傳出人員傷亡。

陳其邁強調，高雄市對友誼城市所面臨的挑戰感同身受，若青森縣及陸奧市在後續復舊重建、防災經驗交流或任何領域有支援需求，高雄市將隨時準備提供協助，並持續保持密切聯繫，也祈願日本的市民朋友們皆能平安無恙、地方盡快恢復正常生活。

