高雄可疑車輛遭攔查不停還撞警車！警轟15槍仍逃逸 男落網：被攔怕了

社會中心／施郁韻報導

高雄左營區27日晚間傳出槍響，仁武分局警方在巡邏時，發現一輛可疑自小客準備上前攔查時，自小客卻拒檢逃逸，警方展開追捕後在左營區大中路狹路相逢，對方仍衝撞警車，警方依法向車輛前方輪胎開槍15發制止，車輛並未停下。警方成立專案小組追緝，約5小時將45歲李姓嫌犯逮捕。

仁武分局指出，27日晚間7點多，員警行經霞海路與後港巷口時，發現一輛自小客車行車速度過快，欲上前攔查時，該車拒檢逃逸，員警尾隨行經三民區大中一路時，因前方車陣受阻上前攔停，但該車仍拒檢還倒車企圖衝撞。

警方依法拔槍朝該車前方輪胎射擊15槍，對方仍加速逃竄。仁武警分局與刑警大隊成立專案小組追緝涉案車輛，今（28）日凌晨0時許，45歲李姓男子在租屋處被拘捕到案，未搜獲違禁物。

據了解，李男曾涉毒品案，稱被警方攔怕了，遇到警方又沒繫安全帶才逃竄。全案依公共危險、妨害公務及毀損罪嫌移送法辦。

