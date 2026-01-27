高雄可疑車輛遭攔查竟"加速逃逸" 警連開15槍以車追人

南部中心／綜合報導

27日晚間七點多，高雄仁武的巡邏員警發現一輛車形跡可疑，要上前攔查時，這輛車卻逆向加速逃逸，員警一路緊追，到三民區的大中一路國道閘道口，警方再度試圖攔車時，對方因為企圖衝撞員警，逼得警方連開15槍，但最後還是被這輛車給逃了，警方也全力追查這輛車。

高雄警攔查可疑車輛 竟「加速逃逸」警連開15槍以車追人

高雄仁武警方追查一輛拒檢車輛，過程中連開15槍。（圖／翻攝畫面）

民眾行車紀錄器清楚錄下聲音，接連不斷的槍聲，讓車上乘客也嚇了一跳，從車後方的畫面就看到，當時好幾名員警，圍著一輛車，但這台車不但拒絕停下來，而且直接跨過分隔島，高速逆向奔馳而去，員警連開了15槍，但還是沒攔到車，附近民眾說，「就這根柱子再過去一點，就聽到聲音一直過來，差不多有聽到七、八聲有吧，不確定那個是不是槍聲那個時候，像放鞭炮的聲音，後來有看到警車就停在那邊，就在高速公路下來那邊。」

高雄仁武警方追查一輛拒檢車輛，過程中連開15槍。（圖／民視新聞）

附近居民也都有聽到槍聲，說還以為是有人在放鞭炮，晚間七點多，高雄仁武的巡邏員警，發現這輛轎車行車速度過快，而且逆向行駛，形跡可疑，上前攔查時這輛車就加速逃逸，員警一路尾隨緊追，來到三民區大中一路的國道閘道口附近時再度要攔查，對方卻企圖衝撞員警，警方因此朝這台車連開15槍，但最後仍是被這台車逃了，但到底為什麼看到警察要連忙逃逸，後續警方也還要持續以車追人。

原文出處：高雄警攔查可疑車輛 竟「加速逃逸」警連開15槍以車追人

