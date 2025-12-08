高雄可能綠地變藍天？柯志恩揭「通關密語」曝選戰風向變化
2026年高雄市長選戰備受關注，國民黨立委柯志恩今天透露，近期在高雄各地參加活動時，不少民眾因不敢公開表態支持，只會悄悄靠近快速說出「委員，我是美濃人」作為通關密語，彼此心照不宣。她認為這顯示民意正在變化，對明年帶領藍營變天深具信心。
對於高雄的選情，柯志恩今天在廣播節目《千秋萬世》表示，近期各家民調落差大得驚人。她提到有一份民調中，對手四人全都破50%，但她卻只有20幾%。仔細檢視後發現，該份民調中國民黨支持者比例僅8.2%，她質疑「怎麼可能？」民進黨將於明年1月12日進行黨內對比式民調初選。
柯志恩分析民進黨內部態勢時指出，坊間普遍都知道，高雄市長陳其邁支持邱議瑩，而新潮流力挺賴瑞隆，這兩人應該會是初選最後競爭最激烈的組合。她指出，林岱樺「基層實力原本最強」，但因助理費官司仍未判決，黨內確實有「怕初選過了、最後被卡」的聲音，因此民調很難到第1。至於許智傑，她坦言民調並不低，加上近期牽線「4大女神」齊聚高雄的宗教活動，另將在12月在本命區鳳山造勢，也必須審慎以待。
柯志恩強調，國民黨不會缺席，「他們強，我們也不會弱」。她表示，等綠營提名確定後，自己會端出完整市政規劃，希望選戰回到政見、治理，不要牽扯家人、貼標籤。她認為既然高雄演唱會能全台第一，選舉文化也該更成熟，彼此君子之爭。
柯志恩認為，相較於2022年高雄市長選戰，這次支持她的加油聲「明顯有增加」。她表示這不是一夕之間，而是選後持續留在高雄地方耕耘、接觸基層累積而來，「至少我現在感受到，氣氛跟以前不一樣」，甚至有基層悄悄說出通關密語「委員，我是美濃人」。
