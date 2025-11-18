高雄可能面臨人口萎縮 公聽會籲市府因應策略

高雄市議會舉辦高雄市老年福利與財政議題檢討公聽會，由陳玫娟、黃柏霖議員共同主持。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會十八日舉辦高雄市老年福利與財政議題檢討公聽會，由陳玫娟、黃柏霖議員共同主持，會中專家學者建議成立專責的長照處，統籌長期照顧政策與資源，提升服務效率與品質，並推動跨部門協作與民間力量參與。

陳玫娟指出，高雄正快速邁入超高齡社會，但少子化嚴重，形成生不如死的結構問題。她強調市府必須未雨綢繆，深入檢討年輕人不生育的原因，並廣納各界意見，以因應人口逐年下降帶來的財政與社福壓力。

她呼籲市府持續加速規劃長照與老人福利設施投資，提前布局相關補助與服務，使高齡社會的照護品質得以提升。

黃柏霖強調，少子化帶來的結構性衝擊對高雄財政影響更加迫切。去年新生兒僅約一萬五千四百人，甚至沒有出現龍年效應，顯示生育率持續低迷。若人口減少趨勢不變，七十年後的高雄可能面臨嚴重的人口萎縮，呼籲應及早討論並準備因應策略，務實面對少子化與財政問題帶來的長期挑戰。

黃柏霖強調，市府應加強公私協力，結合民間力量推動長照，建議研考會積極納入專家學者意見，促使高雄成立專責的長照處，統籌長期照顧政策與資源整合，提升服務效率與品質。

黃柏霖建議，面對高齡長者日益增加且收入補助有限，市府必須加大投入與行動，透過更多討論與實踐，全面提升長者福利。

高雄市政府社會局說明，老年人口每年增加一點八至二點三萬、年成長率約四點二二%，目前已突破五十六萬人，占全市廿點六三%，帶動老人津貼、健保補助與重陽禮金等支出逐年攀升。

社會局表示，物價、基本工資及健保費上調也使補助成本增加，市府除現金補助外，也積極推動長照二點零、社區照護據點、銀髮家園、長青學苑課程等，以延緩老化並強化服務品質。