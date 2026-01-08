高雄台中跟進國中小營養午餐免費！ 陳其邁加碼宣布：1職業加薪1.5倍

台北市宣布免費國中小營養午餐後，台中與高雄也宣布跟進。（翻攝自臉書@陳其邁、盧秀燕）

台北市長蔣萬安日前宣布今年起推動學校營養午餐免費，繼基隆市長謝國樑宣布跟進後，台中市長盧秀燕今日宣布，公立國中、國中實施免費營養午餐，估有21.4萬學生受惠；高雄市長陳其邁今日也宣布跟進，估每學年增加18億元經費，約有18萬學生受惠。

盧秀燕今（8日）上午突然表示，過去台中市的午餐補助以補助弱勢學生為概念，然而時代不同，相關補助也應調整，學校午餐應視為整體教育一環，因此她要鄭重宣布自115學年度起，台中市的公立國中小學實施營養午餐免費政策，若以一餐60到70元計算，預估有21.4萬學生受惠，1年預算達25至30億支出，市府將於3月向議會提出追加預算，盼議會能夠支持，下學年度開始就能順利執行。

高雄市教育局長吳立森稱，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁自113學年度起，每年編列1億4,000萬元補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5,800萬元。市府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，2026年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

