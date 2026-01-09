高雄台南新成屋裝潢設計推薦，預售屋客變
【商家指南推廣專題】
購入新家時，不少屋主傾向尋找專業室內設計團隊，打造夢想中的居家空間，在高雄台南新成屋裝潢設計推薦名單中，「朝谷室內設計」憑藉創新設計風格與嚴謹施工流程，提供預售屋客變、新成屋設計、老屋翻新服務項目，為客戶帶來兼具美觀與機能的舒適家園。
多年前，「朝谷室內設計」創辦人曾任職多間設計公司，雖然累積豐富的實作經驗，卻也因受限於公司體制，無法傳達心目中的設計理念，導致創意被壓縮、初衷逐漸模糊，於是他決定自立門戶，於2019年創辦高雄台南新成屋裝潢設計推薦品牌「朝谷室內設計」，其名稱源自「日出照溪谷」的意象，象徵溫暖、希望與新的開始，期望設計能如療癒明亮的晨光，灑入每位屋主的生活。
「朝谷室內設計」專門提供高雄、台南地區預售屋客變、新成屋設計、老屋翻新項目，設計團隊會傾聽業主需求，從中了解居住習慣、喜好風格、家庭人數、收納方式與預算金額，並親赴現場丈量繪製平面圖，以專業角度協助業主與建商溝通，待確定合作且簽訂合約後，再依此量身規劃專屬的裝潢方案，搭配嚴謹的施工、驗收流程，構築業主夢想中的居家樣貌，這也是品牌獲得高雄台南新成屋裝潢設計推薦好口碑的原因。
曾委託「朝谷室內設計」裝修房屋的客戶皆表示，品牌不同於急著推方案的設計公司，反而願意花時間傾聽他們的想法與需求，並一同討論、思考未來的生活畫面，再依此客製化設計合適裝潢方案，合理透明的報價也減輕裝修成本，讓他們願意再次回流或主動介紹給其他人。
未來，「朝谷室內設計」將持續精進自身專業，導入更新穎、流行的設計風格、裝修技術，為業主創造符合自身需求的家居空間。若您正計畫新成屋設計、預售屋客變，那麼高雄台南新成屋裝潢設計推薦品牌「朝谷室內設計」就是您的好選擇，現在就點選以下連結，了解更多高雄台南新成屋裝潢設計推薦資訊。
更多高雄台南新成屋裝潢設計推薦品牌資訊請洽以下連結～
品牌：朝谷室內設計
電話：0912-774-800
地址：高雄市路竹區平和路59號1樓
時間：週一至週五09:00~18:00，週六預約制
LINE：https://rink.cc/lisg5
以上訊息由朝谷室內設計提供
