高雄台南租地設廠製安毒 2男遭地院各判7年、6年

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（中央社記者張榮祥台南10日電）吳姓、郭姓2名男子涉嫌在高雄、台南租地設廠製造毒品安非他命，去年10月遭破獲，台南地方法院昨天依共同犯製造第二級毒品罪分別判刑7年、6年，全案可上訴。

台南地院今天表示，吳姓男子先承租高雄市湖內區土地及地上附屬建築物（湖內工廠）、台南市安定區土地及地上附屬建築物（安定工廠）作為製毒工廠後，再從不詳管道取得製毒原料感冒藥丸及器具。

整個流程是吳男負責製毒主要工作，郭男負責剝感冒藥丸倒出藥粉及搬運器具等雜務，2人自民國112年10月上旬在工廠分工製作安非他命，去年10月下旬被破獲，吳、郭坦承犯案，所幸毒品未流入市面。（編輯：黃名璽）1150610

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