高雄台南老屋翻新推薦，日式無印風室內設計
三十年以上的透天與公寓，常出現結構老化、管線老舊、壁癌滲水等問題，想改善居住品質，找到懂結構又懂生活節奏的團隊十分重要。高雄台南老屋翻新推薦品牌慕舍設計，便以「家」為出發點，結合日式無印風的靜謐氣質與細膩的室內設計手法，陪伴屋主一起整理生活、重整空間，讓老房子再次成為安心度日的地方。
慕舍設計成立於2018年，由兩位在業界深耕超過十年的設計師共同創立，他們分別擅長住宅規劃和商業空間設計，品牌名稱中的「慕」，代表對更好生活品質的嚮往；「舍」則是讓人安心的家。創辦人從小受到日本職人裝修節目的影響，被職人用心聆聽屋主需求改造普通老屋的技術吸引，這種把細節做到極致、把屋主放在第一位的態度，成為慕舍設計的初衷。
海風、濕氣、日曬都會悄悄侵蝕房屋結構與外牆，造成壁癌、滲水、跳電，以及樓梯濕滑等安全疑慮。慕舍設計面對老屋時，會先進行完整的「房屋體質檢查」，詳細記錄梁柱結構、屋頂、外牆、水電管線、防水層狀況，再與屋主討論優先順序與預算配置，團隊也熟悉在地氣候會造成的種種房屋問題，因此成為許多家庭心中值得信賴的高雄台南老屋翻新推薦品牌。
在施工流程上，慕舍設計認為老屋應回到「乾淨、穩固」的狀態，再談風格與美感，因此將拆除舊隔間、清除老舊管線、重新施作屋頂與衛浴防水、補強梁柱與樓板，視為翻修的重要基礎，特別是透天住宅中常見的鋁線、容量不足的配電系統與老舊給排水管問題，團隊會全面更新電線迴路與水電管線，讓未來使用熱水、家電、冷氣時都更安全穩定。
慕舍設計擅長日式無印風、北歐風、現代風與清新簡約風等元素，進行室內設計時，慕舍會依照不同家庭成員的生活習慣，重新規劃動線與格局，包含客餐廳的採光與通風、長輩房的規劃，以及浴室的止滑、扶手與無障礙細節等，收納與插座的位置也會依實際使用情境來設計，這些貼近日常的小細節，正是品牌入選高雄台南老屋翻新推薦名單的原因。
在實際案例中，曾有一位醫師屋主，對建材來源與空氣品質相當重視，慕舍設計先確認房屋基礎無虞後，以柔和木皮與溫潤的乳白色牆面作為主調，並導入無醛屋除醛系統，嚴格把關地板、系統櫃與塗料，帶給孩子安全的環境，搭配隱藏式收納櫃，打造兼具健康機能與美感的日式無印風親子宅。
另一個屋齡超過三十年的高雄透天老屋，已產生壁癌、滲水與管線問題，慕舍設計團隊先以結構技師檢測梁柱與樓板狀態，再重新施作屋頂與衛浴防水，汰換全棟水電與瓦斯管線，並調整樓層動線與衛浴配置，同時提升開放式客餐廳的採光與通風，將長輩房移至樓層較低的位置。風格採現代簡約結合北歐元素，透過3D模擬讓屋主預覽未來畫面，工程也由慕舍整合木作、系統櫃、油漆、燈光與冷氣工班。
多年來，慕舍設計憑藉老屋翻新、新成屋規劃和商業空間設計服務，贏得高雄台南老屋翻新推薦口碑，並獲得義大利A' Design Award、法國Novum Design Award、美國MUSE Design Awards等國際設計獎項肯定，如果您有老屋翻新需求，或想打造日式無印風健康宅，那麼慕舍設計就是您的好選擇。
更多高雄台南老屋翻新推薦資訊請洽以下連結
店家品牌名：慕舍設計
聯絡電話：0916-296-570
地址：高雄市前鎮區英明一路72巷35號1F
營業時間：週一至週六09:00–18:00
以上訊息由慕舍設計提供
