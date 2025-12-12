高雄台南連震4次…民憂大地震前兆？專家給「1答案」

11日晚間南部發生連3起地震。圖／翻攝自中央氣象署

高雄市甲仙區11日深夜發生連環震，第1震規模4.7發生在10時49分、第2震規模3.5在10時59分、第3震規模4.7發生於11時19分；12日凌晨4時24分台南楠西區也發生規模4.0地震。地震頻繁，民眾憂心是不是大地震前兆。對此，地震專家郭鎧紋表示，規模小於5的地震有助於能量釋放，可以大幅降低大規模地震的風險，請民眾不用擔心。

高雄市甲仙區11日深夜連續發生3起地震，其中高雄、台南、嘉義最大震度都達到4級，對此，民眾憂心是否為大地震前兆？地震測報中心科長邱俊達12日早晨表示，11日晚間10時49分、11時19分發生在高雄的地震都屬於極淺層地震，震央附近搖晃劇烈，且11時19分影響範圍較大，嘉義縣市、台南市皆發布國家級警報。

廣告 廣告

邱俊達指出，高雄地震發生主因是菲律賓海板塊、歐亞板塊相互碰撞，在東海岸附近的花東縱谷是縫合線的地方，應力會向西傳遞，因此震央附近受到向北隱沒的力量、歐亞板塊向東隱沒的兩股力量拉扯，因此該地地質條件脆弱、複雜。

邱俊達透露，今年1月21日嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，由於應力還要做調整，因此在周遭還可能發生零星地震，昨晚的地震就發生在這附近。另外，12日凌晨4時24分台南楠西區也發生規模4.0地震，則被歸類在大埔地震的餘震序列。

邱俊達提醒預計附近地區還會發生一些較小地震，做出應力調整，呼籲民眾要注意防震安全；另地震專家郭鎧紋表示，規模小於5的地震有助於能量釋放，可以大幅降低大規模地震的風險，請民眾不用擔心。



回到原文

更多鏡報報導

外出遛寵物蟒蛇！屏東男遭「繞頸鎖喉」倒地濺血 驚悚畫面曝光

14歲少年狂刺女同學26刀！「不爽成績比較好」殺死她 判決出爐母崩潰

除濕機起火！消防局示警「12品牌54種機型」快停用：有自燃風險