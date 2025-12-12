南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

高雄甲仙11日深夜連續發生三起地震，其中兩次規模達4.7，緊接著台南楠西區，也在12日凌晨四點多發生規模4的地震。民眾嚇到不敢睡，擔心是大地震的前震，氣象署則說，這是菲律賓海板塊與歐亞板塊相互碰撞而引起。

高雄台南一夜連續4起地震 有3起最大震度4級

甲仙住家酒櫃裏的酒瓶被晃的轉了方向，不少居民已經入睡，被地震驚醒，再也不敢睡。（圖／民視新聞）

居民搖晃紗門，重現深夜地震時的景象。高雄甲仙11日深夜連續發生三起地震，監視器錄下，原本趴在椅子上睡覺的貓咪，突然驚醒，瞪大眼睛，身子還不斷的往後蜷縮，感覺很害怕。掛在半空中的電線也晃個不停，「在晃了，就是這樣！」酒櫃裏的酒瓶也被晃的轉了方向，不少居民已經入睡，被震到驚醒，再也不敢睡，年初0121嘉義大埔大地震的惡夢又來了。甲仙居民餘悸猶存，「搖一下就被驚醒，嚇醒，趕快跑，門都搖這麼大力，這樣砰砰砰！」另一位阿嬤也說，搖得很恐怖，我要跑來不及，要鑽桌子底下又鑽不進去就停住，很恐怖啦，搖兩次還是三次，不是很大啦， 這樣我們就很害怕了啦。」甲仙大田里長張琪表示，「今年的1月21日有個大地震，我們好像在地震帶的感覺。」甲仙居民：「1月21日那個地震讓我嚇到現在都有恐慌的後遺症，所以現在只要地震，不知是要大還是小，喔，很怕很怕！」

高雄甲仙11日深夜連續發生三起地震，緊接著台南楠西區也在凌晨四點多發生規模4的地震，一夜四震，讓山區居民心驚驚。（圖／民視製表）

根據中央氣象署發布的資料，高雄市甲仙區11日深夜連續發生地震，第1震在深夜10時49分，規模4.7，第2震在10時59分規模3.5，第3震則在11時19分，規模4.7。緊接著，台南市楠西區也在12日凌晨4時24分發生規模4地震，由於都是極淺層地震，居民感受特別搖晃。中央氣象署預報員李孟軒指出，「甲仙這兩起地震主要的成因是菲律賓海板塊與歐亞板塊相互的碰撞，然後在東海岸這附近花東縱谷這邊是縫合線的地方，應力會向西傳遞。今天早上4點24分的地震，那我們就歸類在大埔地震的餘震序列裏面。」最大震度4級都在台南山區，其他南部平地只有一級，感受不大。還好沒有災情，只是虛驚一場。

