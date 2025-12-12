高雄台南一夜連4震！有3起最大震度4級警報狂響 居民嚇醒：好可怕

今（12）天清晨4點24分在台南市楠西區則發生規模4.0有感地震，最大震度為台南市曾文4級。 圖：氣象署提供

[Newtalk新聞] 高雄、台南深夜地震不斷，到今（12）天清晨4點24分已陸續發生4起有感地震。根據中央氣象署的發布地震訊息，高雄市甲仙區昨天深夜連環震，第1震發生在深夜10點49分，第2震在10點59分，第3震則在11點19分，地震芮氏規模分別為4.7、3.5和4.7。接著，台南市楠西區在今凌晨4點24分也發生芮氏規模4地震，由於都是極淺層地震，居民感受特別搖晃。

氣象署指出，高雄市甲仙區昨晚10點49分發生規模4.7有感地震，最大震度出現在嘉義縣大埔、高雄市桃源及台南市楠西，均為4級。相隔僅10分鐘，高雄市甲仙區昨晚10點59分也發生規模3.5有感地震，震央位於高雄市政府北北東方71.2公里，地震深度為8公里。

到了昨深夜11點19分高雄市甲仙區又發生規模4.7有感地震，最大震度嘉義縣大埔及高雄市桃源均為4級。今晨4點24分在台南市楠西區則發生規模4.0有感地震，最大震度為台南市曾文4級。雖然震央從高雄跑到台南，但相隔不遠，都集中在比較靠山區的地帶。

南台灣一夜連續4次地震，其中有3起最大震度均達4級。地震警報狂響，大批民眾紛紛嚇醒，上網留言直呼＂「不用睡了，該不會是大地震的前震吧」、「今晚南部不寧靜，地震一直來」、「先被警報嚇到」、「一直搖，震不停，好可怕」、「雲林地震後颳風了......可怕」，紛紛直呼根本沒辦法睡。

11日深夜11點19分高雄市甲仙區又發生規模4.7有感地震，最大震度嘉義縣大埔及高雄市桃源均為4級。 圖：氣象署提供

高雄市甲仙區11日深夜10點59分也發生規模3.5有感地震，震央位於高雄市政府北北東方71.2公里，地震深度為8公里。 圖：氣象署提供