高雄台塑林園廠3工人粉槽作業疑吸入過多化學氣體 缺氧暈眩送醫

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園工業區台塑林園廠今(16)日中午發生意外，3名工人進入PVC粉槽內實施粉刷油漆，疑因面罩破洞吸入過多化學氣體造成缺氧，消防人員到場入內搶救，所幸3人自行脫困，獲救後初步有輕微暈眩症狀，由救護車送醫。

高雄市119、110中午12時07分接獲通報，林園區石化一路石化廠有協助送醫案件，消防局出動13車26人救援，經到場了解，為3位工人在PVC粉槽內實施粉刷油漆工程，疑似面罩破洞而吸入過多化學氣體造成缺氧，立即穿戴空呼氣著裝入內搶救，所幸三名工人均自行順利脫困。

經了解，3名工人分別為51歲蕭姓男子、38歲陳姓男子及57歲李姓男子，3人意識清醒，後由消防隊分別送往小港醫院及建佑醫院救治，事故原因由相關單位調查中。

消防局表示，一旦發現有人命受困等事故，請立即撥打119求救，並應告知事故地點、附近地標、現場情況與受傷或受困人數等資訊，以利第一時間派遣足夠之救災救護能量進行搶救。

現場人員合力搶救受困PVC粉槽工人。(記者洪臣宏攝)

