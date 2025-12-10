高雄台灣藜專屬國際生長編碼出爐

被譽為「紅寶石」的特有種作物「台灣藜」又稱紅藜，因具備高營養價值、耐旱及耐鹽等特性，被視為極具潛力的未來糧食。國立中山大學生物科學系助理教授劉世慧團隊近日首度以國際通用的BBCH擴展編碼系統，建立第一套專屬於台灣藜的標準化生長代碼，為農業管理、育種研究與文化保存奠定全新里程碑。

劉世慧表示，台灣藜自古是原住民栽種的重要作物，常與小米並行栽種，穀粒可混合蒸煮，也是小米酒釀造的核心原料，在祭儀與文化活動中扮演關鍵角色，除了文化價值，也含豐富的蛋白質、膳食纖維與植化素。她強調，台灣藜能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，展現高度環境適應性，成為全球氣候變遷下備受關注的未來糧食作物。

然而，要推動精準農業管理與育種發展，首先必須建立生長階段的科學標準，劉世慧與團隊採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄台灣藜從發芽到衰老的所有生長步驟，畫分為9個主要階段與39個次階段。

這套生長代碼不僅使台灣藜的物候描述具備國際通用語言，也能協助不同地區、不同品系的研究者進行比較，促進後續的遺傳研究與優良品種開發。劉世慧提及，近年來，大陸以健康食品為訴求，大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至台灣，可能對本土紅藜產業造成衝擊，盼透過明確的生長標準與科學辨識基礎，有助於強化「台灣特有種」的學術證據，也能協助建立產地品牌與保護策略，避免重要作物在國際市場中被淹沒。