高雄台積電出事！太空包斷繩…重砸吊車「頭凹了」驚悚畫面曝

砸到人後果不堪設想！高雄楠梓台積電廠區如火如荼趕工中，昨（18）日晚間20許驚傳工安意外，外包商進行吊掛作業時，重達幾公斤的太空包不明原因突然斷繩，重砸吊車車頭凹陷，所幸有驚無險，無人傷亡。對此，南科管理局表示，今（19）日會派員稽查，並命令相關吊掛作業停工。

外包商進行吊掛作業時，重達幾公斤的太空包不明原因突然斷繩，重砸吊車車頭凹陷。（圖／翻攝自記者爆料網）

吊車車頭嚴重凹陷，太空包砸在上頭，工人你看我我看你全嚇傻，因為太空包從天而降。警方表示，晚間20時許接獲吊車司機報案，指出17時許在廠區內進行吊掛作業時，物品掉落致車輛受損，無人受傷。

對此，南部科學園區管理局證實此事，意外未造成人員受傷，今天會派員稽查，並命令相關吊掛作業停工，人員參加教育訓練。至於事故原因有待進一步釐清。

