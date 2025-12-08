高雄台電女排主場日開戰「尬電 Power UP」鳳山體育館點燃賽事能量

▲高市府運發局長侯尊堯致贈退役紀念品給台電退役球員曾琬羚(皮皮)。

【記者 王雯玲／高雄 報導】企業21年甲級女子排球聯賽於本周進入高雄主場賽程，高雄台電女子排球隊於 12 月 6 日（六）至12月7日（日）在鳳山體育館正式展開本季唯一主場週，以全新主題「尬電 Power UP」點燃主場能量，吸引眾多球迷到場支持。

▲台電女子排球隊全體隊員。

本週賽事中，高雄台電女排先後迎戰台北鯨華與新北中纖，兩場比賽皆呈現多次互相拉鋸的激烈場面，可惜最終皆以些微差距落敗，目前戰績為三勝三敗。球隊表示，將持續調整狀態，延續主場週的拚戰節奏，在後續賽事力拚佳績。

今年主場以電力與速度視覺為主軸，館內外均以球隊風格佈置，從入口、拍照區到場邊燈光全面升級，營造具震撼力的主場氛圍。球迷可於進場後參與賽事觀賞、拍照打卡，完整體驗主場週儀式感。

▲入場應援禮品 造型磁吸小燈箱。

限量主場應援物更是深受球迷喜愛，包括主場應援拍拍扇、每日不同款式的磁吸小燈箱，以及免費拍攝的主題拍貼機等，吸引許多球迷排隊領取，將專屬紀念帶回家。

最受矚目的「簽名拍立得尋寶」活動也在現場掀起一波熱潮。球員將簽名拍立得藏於體育館各角落，球團於粉專發布線索後，吸引許多球迷熱情尋找，增添主場週的趣味與互動感。

高雄市政府運動發展局和高雄台電女排誠摯邀請市民朋友一起支持台電女子排球隊，為球員加電，共同見證精彩賽事。

購票資訊：請至全台7-ELEVEN ibon機台&ibon售票網站（https://ibontw.com/25_TVL）或至現場窗口購票。（圖／記者王雯玲翻攝）