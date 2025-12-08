高雄台電女排主場日開打 「尬電 Power UP」熱力點亮鳳山體育館

高雄台電女子排球隊本週在鳳山體育館啟動本季唯一主場週，隨著企業21年甲級女子排球聯賽進入高雄賽程，兩天活動以充滿速度感與能量的主題「尬電 Power UP」開場，讓整座場館從入口到燈光都瀰漫著專屬台電的戰鬥氛圍，吸引大批球迷湧入助陣。

↑圖說：高雄市政府運動發展局侯尊堯局長致贈退役紀念品給台電退役球員曾琬羚(皮皮)（圖片來源：中華民國排球協會臉書）

台電女排分別迎戰台北鯨華與新北中纖，兩場比賽都打得激烈緊湊、拉鋸不斷，可惜最終皆以些微差距落敗，目前戰績為三勝三敗。球隊指出，雖然未能在主場拿下勝利，但全隊將保持競爭節奏，持續修正細節，力拚後續賽程。 今年主場週的場館視覺全面升級，以電力、速度元素打造沉浸式氛圍，讓球迷從進場那刻就進入戰鬥模式。拍照區、燈光設計與場邊布置都成為打卡亮點，吸引許多球迷駐足拍攝。

廣告 廣告

↑圖說：高雄台電女子排球隊「尬電 Power UP」點燃主場能量，吸引眾多球迷到場支持。（圖片來源：中華民國排球協會臉書）

球迷最愛的限量主場應援物也在場外引發排隊潮，包括主場應援拍拍扇、每日不同造型的磁吸小燈箱，以及免費拍貼機等，都讓球迷興奮收藏。而最受關注的「簽名拍立得尋寶」活動更在兩日掀起熱潮，球團在粉專公布線索後，球迷紛紛在館內穿梭尋找，讓主場週增添更多互動與驚喜。

↑圖說：限量主場應援物造型磁吸小燈箱深受球迷喜愛。（圖片來源：中華民國排球協會臉書）

高雄市政府運動發展局與高雄台電女排呼籲球迷持續支持球隊，為選手「加電」，一起陪伴台電女排在後續賽事全力衝刺、締造佳績。

更多品觀點報導

高市圖《好繪芽》奪金點設計標章 打造臺灣原創繪本孵化基地

前金銀髮家園奪「共老獎」 高雄打造跨世代共融典範

