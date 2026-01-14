高雄台電巡檢員疑遭電捲門夾困亡 曾文生：配合調查

（中央社記者林巧璉、張已亷高雄14日電）張姓台電巡檢人員今天上午在高雄左營二次變電所，疑似操作電捲門時不慎遭夾困身亡；台電董事長曾文生表示，將配合警方釐清確切事故原因，也會全力協助家屬。

高雄市警察局左營分局員警說明，上午7時47分許獲報，高雄市左營區鼓山三路有一男子卡在電捲門；經員警到場，發現年約61歲張男疑似操作電捲門時不慎遭夾困，經現場急救人員檢視，張男已無生命徵象。

警方表示，現場拉設封鎖線並使用遺體帷幕，同時通知鑑識人員到場採證、調閱相關監視器，並依規定通報相關單位，後續將持續調查。

曾文生今天上午在高雄參與「2026年台電技能大賽」，接受媒體聯訪時表示，將配合警方釐清確切事故原因，也會全力協助家屬。

台電高雄區營業處透過文字訊息說明，消防單位約7時47分接獲通報，左營二次變電所發生人員受困於大門情形，經消防人員到場處理，確認此名人員已無生命跡象。

台電高雄區處表示，張男為台電巡檢人員，對於此次不幸事件深表遺憾與哀悼；事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位調查，釐清事故原因。

台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要關懷與協助，以陪伴家屬度過艱難時刻。

此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強人員工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。（編輯：陳仁華）1150114