高雄台電變電所出人命！巡檢員遭鐵捲門夾困身亡 家屬悲慟：剩4年就退休

【緯來新聞網】高雄左營台電二次變電所今（14日）上午7時許發生死亡意外，一名年約61歲張姓巡檢班長，疑似上班時操作不當，慘被電動鐵捲門夾困身亡，警方趕到後立刻封鎖現場，調閱監視器釐清真相。對此，台電董事長曾文生表示，將配合警方釐清確切事故原因，也會全力協助家屬。

高雄左營台電二次變電所發生死亡意外。（圖／高雄市警察局左營分局提供）

張姓男子是巡檢班長，已經在台電服務37年，4年後將退休，沒想到發生憾事。他今天上午騎車到場，把機車停在門口，從電動門的左側小門進入，不久後打開電動門走出，接著轉頭操作開關，怎料電動門開始運作，疑似來不及閃避，當場被夾住。



目擊民眾路過緊急報案，但警方趕抵時，發現張男已無生命跡象，隨即拉設封鎖線並使用大體帷幕，同時通知鑑識人員到場採證、調閱監視器，並依規定通報相關單位。



張男的妻子和兒子接獲噩耗後，悲痛趕到現場，並質疑台電月前就疑似發生類似安全問題，要求全面檢討電動鐵門防夾開關。



針對意外，台電高雄區處深表遺憾與哀悼，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。



台電強調，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。另外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免再發生類似憾事。

