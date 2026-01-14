高雄台電變電所爆意外！62歲男「遭鐵捲門夾死」 當場喪命

台電左營二次變電所今早發生命案。（圖／翻攝畫面）

高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，今（14）日上午發生一起死亡工安意外。一名62歲的張姓台電員工上班時，疑似在操作側開式電動鐵捲門過程中不慎遭門體夾困，當場喪命。現場目擊人員驚見後立即報案求助，警消趕抵時張男已無生命跡象，當場宣告死亡。

高雄市消防局表示，於上午7時47分接獲通報，指有人被卡在鐵捲門中。救援人員抵達後，發現死者卡在門縫處，經檢視明顯死亡，隨即協助遺體脫困，並以藍色帳篷遮蔽屍體。警方封鎖現場、通知鑑識人員採證，並啟動相關程序調查，釐清事故發生原因。

據了解，事發當時張男正準備開啟變電所內的電動鐵捲門，疑似操作過程中發生意外，導致胸口遭門體夾住。警方後續調閱監視器畫面，釐清是否因機械故障或操作失誤導致事故，相關單位亦依規定進行通報。

