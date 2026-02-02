高雄台17線主幹管漏水搶修！5.2萬戶2/5停水20小時 影響範圍一次看

台水宣布，2月5日凌晨0時至晚間20時，梓官區、橋頭區、楠梓區約5.2戶將停水搶修。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 高雄市楠梓、橋頭區交界處，「台17線典昌路」的自來水公司送往家戶清水主幹管破損漏水，事後台水在1月21日用以擋水的鋼板被衝破，因此將於5日焊接工法搶修主幹管。台水宣布，2月5日凌晨0時至晚間20時，梓官區、橋頭區、楠梓區約5.2萬戶將停水搶修。

由於台水位於高雄橋頭區典昌路，送往沿海地區家戶的清水主幹管，上個月突然破損漏水，因此先於1月21日晚上23時至1月22日上午6時，採取夜間施工停水7小時，先增設鋼板防止水沖蝕管體，完成第一階段探測確認漏水點、研議修漏方式，降低漏水影響。

廣告 廣告

但台水近日發現，當初用以擋水的鋼板被衝破，為避免漏稅影響擴大，將辦理緊急搶修。台水解釋，由於主幹管是鋼管，必須採取需要花較長時間的焊接工法修復，因此將於2月5日週四凌晨0時至晚間20時共20小時，進行停水搶修，總計影響5.2萬戶用水。

停水區域為梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。

水公司提醒，停水前提早儲水，避免集中大量儲水管線末端用戶無水可用，停水期間關閉抽水馬達，避免馬達空轉損壞或火災。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

搶票要快！台鐵加開春節全線列車64班、自強自由座限量販售2/5起開搶

高雄男抓綠鬣蜥誤觸高壓電！4大企業停電 台電保留追訴權