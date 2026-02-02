高雄台17線送水主幹管漏水 梓官橋頭楠梓多里2/5停水影響5.2萬戶

高雄市台17線送水主幹管破損漏水，楠梓等3區5.2萬戶將於2月5日停水。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓、橋頭區交界處台17線典昌路的自來水公司送往家戶清水主幹管破損漏水，水公司1月21日先以鋼板檔水，近日被水沖破，將於2月5日以焊接工法搶修主幹管，梓官全區、橋頭1里、楠梓多里等3區將於2月5日凌晨0時至晚間20時共停水20小時搶修，總計影響5.2萬戶用水。

橋頭區典昌路口徑1200mmSP管為水公司第七區管理處從給水廠送往沿海地區家戶的清水主幹管上個月突然破損漏水，水公司1月21日晚上23時至1月22日上午6時，採取夜間施工停水7小時，先增設鋼板防止水沖蝕管體，完成第一階段探測確認漏水點、研議修漏方式，降低漏水影響，盡量不要影響民眾時間。

水公司近日發現檔板被水沖破，評估漏水影響變大，辦理緊急搶修，且主幹管是鋼管，必須採取焊接工法，需要長時間維修，將於2月5日週四凌晨0時至晚間20時共20小時，進行停水搶修，總計影響5.2萬戶用水。

停水區域為梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。

水公司提醒民眾停水前提早儲水，避免集中大量儲水管線末端用戶無水可用，停水期間關閉抽水馬達，避免馬達空轉損壞或火災。

