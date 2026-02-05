高雄台29線三明火路段 恢復甲類大客車、10噸以上車輛通行

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+500(三明火路段)，去年因丹娜絲颱風0728豪雨造成道路受阻，目前已完成短期路基路堤加固保護及鋪設瀝青路面作業，即起恢復甲類大客車和10噸以上車輛通行，公路局甲仙工務段提醒人車行經該區域，務必留意車前狀況，以維安全。

路局再次溫馨叮嚀，建議有行經該路段旅遊，請事先查詢道路管制時間與山區路況，並注意道路兩側設立的公路資訊看板 (CMS) 及收聽警廣路況廣播，另可利用公路局幸福公路APP，或上公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

