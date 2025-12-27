高雄台88快速道路4車連環撞 1人受困獲救送醫

高雄市 / 綜合報導

台88快速道路昨(26)日晚間發生一起重大車禍，四輛汽車連環追撞，其中一名傷者受困車內，警消獲報隨即趕到場處理，消防人員破壞車體將傷者救出，隨後由救護車緊急送醫治療。

現場看到消防人員用破壞器材加上吊臂吊勾，要把變形的車頭拉開，費了一番功夫才把受困的傷者救出送醫，晚間7點多台88快速道路西向7.5公里處這起交通事故，四輛車追撞撞成一團，其中一輛小貨車還撞上中央分隔島，整個車身大傾斜，到底是怎麼撞的，警方仍在調查中。

