高雄台88連環車禍 日本動漫版跑車被追撞起火燒毀

〔記者洪定宏／高雄報導〕台88快速道路高雄段昨天3輛車追撞事故，並發生火燒車，導致被追撞的38歲陳姓男子受傷。眼尖的網友發現，被燒毀的汽車是日本動漫《爆走兄弟Let's & Go!!》勝利衝鋒配色的WRX跑車，吸引車迷關注。

高雄警方指出，1月9日上午11點39分獲報，指台88快速道路東向8.7公里處發生3部車輛追撞事故，35歲蔡姓男子駕駛大貨車疑未注意前方車流狀況，追撞前方陳男的座車，再推撞最前方的38歲楊姓男子水泥預拌車。

警方表示，陳男的座車起火燃燒，他擦挫傷送醫治療，蔡男及楊男沒有受傷，三方均無酒駕，詳細肇事原因待交通大隊進一步分析研判。

