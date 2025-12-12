高雄史上最大投資！鴻海投159億捷運聯開案 打造「雙塔」旗艦進駐

記者古芙仙、薛仁宏／高雄報導

鴻海砸159億元拿下高雄捷運y15聯開案，12日正式與高雄市府簽約，未來1.1公頃土地會蓋雙塔，鴻海亞灣旗艦總部、商場都會進駐，以及保留30%容積作為員工安家宅，未來預計創造3千個就業機會、每年2百億經濟效益，附近房市也紛紛看漲，這也是高雄史上最大投資案。

鴻海砸159億元拿下高雄捷運y15聯開案。（圖／高雄市政府提供）

活動主持人:「各位請掌聲鼓勵。」

鴻海砸159億，拿下高雄捷運黃線Y15聯開案，12日正式與高市府簽約，鴻海首位女性CEO楊秋瑾，扛起高雄總部開發。

鴻海集團輪值CEO楊秋瑾：「市長我們在這邊要投資159億，請問是現在最大規模的嗎？是。」

Y15占地1.1公頃聯開基地，未來將蓋起雙塔，包含鴻海旗艦總部、員工安家宅都會進駐，2033年完工。

新智慧雙塔A棟45層，規劃商場、企業辦公跟餐飲進駐，B棟32層住宅，未來更有空橋串聯一旁旅運中心，與捷運黃線Y15其中一個出入口共構，預期創造3千個就業機會，每年2百億產值。

鴻海首位女性CEO楊秋瑾（左）12日與高雄市府簽約。

高雄市長陳其邁：「鴻海可以說是超前部屬，吸引更多的相關的供應鏈，或生態系的廠商進駐到亞灣。」

鴻海亞灣旗艦總部，將引進AI、AR、車聯網與雲端計算前瞻產業，預留30%容積規劃員工安家宅，吸引科技人才常駐。

高雄市捷運局副局長王正一：「這也為高雄產業轉型所必要的科技人才，能夠安心地扎根高雄。」

鴻海進駐讓高雄亞灣成為世界級科技廊道。

房仲業務張建明：「目前建案是有開價5字頭，未來如果已經成立的話，也是有展望6字頭。」

附近房市也看漲，目前預售來到每坪50萬，未來雙塔蓋好後，上看6字頭，高雄史上最大開發案，鴻海雙塔進駐，讓高雄亞灣逐漸成為世界級科技廊道。

