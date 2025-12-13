高雄右昌國小107周年校慶 六年級花式足球演出驚豔全場

高雄市楠梓區右昌國小13日舉行107周年校慶運動會，全體師生進場揭開序幕。（林雅惠攝）

高雄市楠梓區右昌國民小學今（13）日舉行第107周年校慶運動會，除了一連串田徑競賽炒熱現場氣氛外，六年級學生帶來的花式足球表演成為全場最大亮點，精湛球技與創意動作驚豔全校師生與來賓，將校慶活動氣氛推向高潮。

校方表示，此次花式足球表演由六年9班學生擔綱演出，約5分鐘的演出中，學生結合體操動作與足球技巧，展現高難度的控球、翻轉與平衡能力，足球在身體各部位靈活運轉，呈現力與美兼具的運動表現，贏得現場熱烈掌聲。

廣告 廣告

高雄市楠梓區右昌國小13日舉行107周年校慶運動會，6年級學生花式足球表演展現創意與球技，驚艷全場，掀起校慶高潮。（林雅惠攝）

右昌國小校長沈佑霖指出，校慶運動會是學生展現運動家精神的重要舞台，足球也是學校長期推動的體育發展重點，今年首度在校慶活動中安排花式足球演出，希望透過兼具觀賞性與挑戰性的表演形式，激發學生對足球運動的興趣與想像力，也讓孩子在運動中培養自信與成就感。

指導老師吳哲銘則分享，花式足球不僅考驗技巧，更是創意與自信的展現，學生利用課餘時間投入練習，從反覆嘗試中學習堅持與突破，最終在校慶舞台上發光發熱，他也鼓勵學生勇於探索興趣，培養多元能力。

校方表示，透過這場別開生面的花式足球表演，不僅為校慶運動會增添亮點，也展現右昌國小長期推動多元體育發展與校訂課程創新的成果，落實全人教育的辦學理念。

更多中時新聞網報導

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴

吳申梅迎雙喜 尪送200萬生日禮