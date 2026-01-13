高雄同心日 高市府表揚7企業深化台日產業合作

高市府自二○○九年起，每年持續辦理日商企業表揚活動，展現高市府對日商企業的高度重視，並鼓勵其持續深耕、擴大投資高雄；十二日舉辦第十六屆「高雄同心日-台日共創雙贏」暨在地日商企業表揚典禮，由高市府副市長羅達生親自表揚七家長期深耕高雄的日商企業，包括台灣大橋精密、亞洲不二電國際貿易、淀鋼國際、桂川夢企業、台灣開滋、台灣關西塗料及台灣尼得科儀器，肯定其對高雄產業發展與就業創造的具體貢獻。(見圖)

副市長羅達生今(十三)日表示，近年高雄憑藉港灣城市優勢帶動產業轉型有成，從半導體S廊帶的建構、亞灣5G AIoT創新園區的成形，到傳統產業的AI導入、淨零轉型，建構完整產業生態系，自市長陳其邁上任以來，高雄已吸引國內外大廠落地投資突破九千五百億元，許多日商夥伴也看好高雄、加碼投資，從高雄展望全球市場新局。

羅達生進一步指出，高市府近年持續推動半導體、智慧製造、AI、電動車及淨零等重點產業發展，同步發展商業服務、文化觀光與演唱會經濟，透過城市活動與品牌能量帶動人流與商機，提升整體投資吸引力；這次獲獎日商企業涵蓋精密機械、製造、商業餐飲服務等多元產業類型，展現日本企業長期深耕高雄、與城市共同成長的成果，高市府未來將持續優化投資服務與產業環境，深化與日商夥伴的合作關係，共同推動城市轉型與產業升級。

日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長提到，感謝高市府長期以來對日商企業的支持與照顧，高市府在企業投資初期的設點評估、行政協調到後續營運階段，皆提供即時且周到的協助，讓日商能夠安心在高雄長期深耕；這次獲表揚的企業中，不乏已在高雄經營四十年、五十年的代表，能在海外市場歷經國際與區域環境變化，仍持續穩健發展，實屬難得，也展現高雄良好的投資環境。近年高雄在半導體、AI、人才培育、淨零轉型及綠色金融等面向快速推進，相關成果亦受到日本高度關注，期盼未來持續深化台日在產業、技術與市場面的合作，共同推動區域與城市的長遠發展。

日本人會高雄支部加藤雅弘支部長說，表揚活動自二○一○年辦理至今累計表揚逾六十家日本企業，能獲得高市府肯定，對我們而言是莫大的榮幸與鼓舞；今年共有七家日本企業因在高雄成立週年而獲得表揚，別具意義。二○二六年為農曆火馬年，象徵熱情、活力與飛躍，我們期盼把握這股動能，與台灣共同成長、持續貢獻。面對人工智慧、脫碳與再生能源等快速變革，日本人會高雄支部將在高市府及日台交流協會的支持下，持續努力，攜手打造永續發展的社會。

投資滿四十年的台灣開滋股份有限公司強調，台灣開滋為集團歷史最悠久且最重要的海外基地，四十年前自楠梓區起步設廠生產，迄今已發展為擁有四家工廠的規模；未來將以四十週年為新起點，持續深耕台灣、回饋在地，致力成為長青企業；同樣投資滿四十年的台灣關西塗料股份有限公司則表示，台灣關西塗料自一九八五年成立、今年邁入四十週年，除持續提供高品質塗料產品、兼顧環境保護外，也已於原址啟動新廠建設，這次殊榮不僅是對我們過去努力的肯定，更提醒我們持續深耕高雄、為永續社會盡一份責任。

台灣與日本地理位置相近、產業深具互補性，也有深厚的民間投資合作默契，高市府也將持續以投資高雄事務所作為企業對接的核心平台，透過跨局處協作機制，陪伴企業從投資評估、用地取得、行政流程到後續營運發展，提供全流程、到位的投資服務。同時結合科技產業、商業服務、文化觀光與城市活動等多元能量，與在地日商夥伴深化合作，持續強化高雄作為國際企業布局的重要投資城市。