高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄29日電）2025高雄同志大遊行今天在鳳山登場，現場人潮眾多，飄揚彩虹旗海。參與市長初選民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺均到場支持，盼讓高雄成為偉大人權城市。

2025高雄同志大遊行今天下午在鳳山登場，現場彩虹旗海、人潮熱烈，參與市長初選的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺和多名高雄市議員均到場參與支持，與民眾一同沿街遊行。

賴瑞隆表示，同婚專法三讀前社會氣氛遠不如現在開放，中南部更明顯。但他始終相信「相愛是最基本的人權」，因此堅定投下同意票。希望高雄多元色彩、友善環境，成就偉大的人權城市，將以性別主流化思維，與市民攜手讓高雄更好。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，今年遊行主題「豪彩投」強調民主投票自由與重要，也彰顯民主制度真諦，不是讓多數人阻擋少數人的基本權益，而是保障每一個人的權利。

邱議瑩則說，現場看到民眾高舉標語，上面寫著「昔日邱議瑩挺同志，今換同志挺高雄贏」，下方還寫著「高雄市長初選，我們一起挺邱議瑩」。突如其來的加油手舉牌，讓邱議瑩直呼有點害羞，但更多的是感動。她也向現場民眾致謝，感謝大家一路以來的支持與相挺。

邱議瑩表示，捍衛多元、守護自由，是她長期堅持的價值，也是民意代表的責任。未來將持續承擔更大的使命，為高雄、為台灣堅定向前，讓社會朝向更加開放、平等、友善方向前進。

許智傑表示，今天是第16屆高雄同志大遊行，這次首度走進鳳山，把彩虹帶進生活日常、走進社區街頭。過去質詢時盼將高雄各大地標加入城市行銷點燈活動，這次鳳山車站也加入點亮彩虹成為一大亮點。

許智傑說，已媒合航空公司及台灣同志運動發展協會，為明年高雄亞洲同運會提供選手協助與服務。這次盛大的遊行，再次證明高雄是多元包容城市，願未來高雄能繼續寫下屬於大家的幸福美好。

林岱樺說，相愛就是人權，高雄作為性別友善的城市，只會做得更多不會更少。（編輯：謝雅竹）1141129