高雄同志遊行吸3.5萬人上街 4綠委現身力挺

主辦單位高同遊表示，望集結群眾行動，將「性別友善」推上政治舞台，讓支持性別平權的聲音不再被忽視，真正成為撼動政策走向的民意力量。（主辦單位提供）

立委邱議瑩（右）與高市府觀光局長高閔琳（左）參與同志遊行。（邱議瑩服務處提供）

立委賴瑞隆與高市議員簡煥宗、議員參選人尹立上街力挺同志遊行。（賴瑞隆服務處提供）

立委許智傑今年則帶著兒子與三個小孫子一起參與，沿途與民眾揮舞彩虹旗。（許智傑服務處提供）

立委林岱樺悄悄現身力挺同志遊行。（摘自林岱樺臉書）

2025高雄同志大遊行今（29）日在鳳山登場，今年主題為「豪彩投 Voting with Pride」，首次移師鳳山就吸引3.5萬人參加，以行動展現支持性別平權的力量。值得注意的是，有意參與明年高雄市長黨內初選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4人皆現身，向外界釋出支持多元價值的態度。

邱議瑩今看到支持者舉著她過去力挺同志的受訪畫面，直呼「有點害羞，但更多的是感動」。她表示，「相愛是人權，是自由，是包容更是尊重」，並感謝民眾一路支持，而捍衛多元、守護自由一直是她肩上的責任，也期盼未來能承擔更大使命，「為高雄、為台灣繼續堅定向前」。

賴瑞隆則說，他記得2019年同婚專法三讀前，社會氛圍遠不如今日開放，尤其中南部的討論與壓力更加明顯。當時他堅定投下支持票，是因為「相愛是最基本的人權」。今年主題提醒大眾民主制度不是讓多數人阻擋少數人的基本權益，而是保障每一個人的權利。他也表示，高雄城市之美來自不同顏色的共存，而民主與人權將持續是他從政的核心價值。

許智傑今年則帶著兒子與三個小孫子一起參與，沿途與民眾揮舞彩虹旗。他表示，鳳山車站此次加入彩虹點燈，成為遊行亮點之一。他也提到，先前媒合航空公司與台灣同志運動發展協會，希望在明年高雄亞洲同運會為選手提供更多協助。本屆遊行再次證明高雄是一座多元包容的城市，也期待未來持續打造屬於大家的幸福。

林岱樺則低調現身遊行隊伍，她表示，「每一個人都有被愛的權利」，並指出高雄作為性別友善城市，未來只會做得更多、更好。

高市觀光局長高閔琳今也現身力挺，她表示，多年來與同事共同推動觀光局的性平與友善職場措施，盼讓市民走進觀光局時都能感到自在。她並透露，高流昨晚特別點亮彩虹燈光，高雄熊也換上彩虹裝扮，觀光局同步推出全新 CI 形象廣告《Keep Vibrant Kaohsiung》，並邀請知名變裝皇后「跩姬寶貝」出演，以多元樣貌展現高雄的熱情與力量。

主辦單位高同遊表示，作為南部最大、歷史最悠久的性／別少數公共倡議平台，高同遊長期關注性別、身體、勞動等多元議題的發聲空間。在明年地方選舉將至之際，高同遊希望集結群眾行動，將「性別友善」推上政治舞台，讓支持性別平權的聲音不再被忽視，真正成為撼動政策走向的民意力量。

