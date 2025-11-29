高雄同遊首進鳳山！近萬人上街 彩虹照亮城市新篇章

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025年第十六屆高雄同志大遊行今(29)日盛大登場，首次走進鳳山區，吸引近萬人參與。高雄市政府觀光局再度攜手高雄旅宿業者、公協會代表及觀光局同仁一同走上街頭，齊聲高喊「高雄觀光，彩虹應援！」。高閔琳局長表示，為應援宣傳第16屆高雄同志大遊行，觀光局不僅號召觀光業者響應彩虹、一同走上街頭，更於遊行前夕發表高雄全新CIS品牌形象影片——「Keep Vibrant Kaohsiung」，邀請變裝皇后「跩姬寶貝」揮舞彩虹旗客串演出。同時，觀光局不僅持續改造辦公空間、對市民開放，亦積極營造性別友善職場；為積極帶領業者搶攻粉紅經濟，今年更推出「彩虹裝置藝術補助辦法」，鼓勵飯店業者一同打造性別友善旅遊環境，期待將高雄豐富的色彩、與多元的文化、活潑而熱情開放的城市魅力呈現給海內外的旅客！

廣告 廣告

觀光局長高閔琳指出，高雄以行動實踐性別平權，是全台第一個推動伴侶註記、也是擁有全國最大彩虹地景的城市。上任後不僅積極將性平觀點融入高雄觀光政策，更率先全國，創新推出「高雄市性別友善旅宿輔導認證計劃」與標章，成功輔導60家旅宿業取得認證，榮獲行政院第23屆「金馨獎—性別平等創新獎」肯定。今年性別友善旅宿輔導計劃已邁入第三年，從硬體空間、表單友善化到服務流程等，全方面協助觀光業者營造「共融、尊重」的友善住宿環境；同時觀光局更投入百萬經費，鼓勵旅宿業設置性別友善藝術裝置，讓多元性別的同志族群和重視性別平等的消費者，都透過飯店旅館的公共空間、整體美感與服務情境，感到自在與安心。

高閔琳表示，「讓海內外旅客都能感受到『性別友善、樂遊高雄』是觀光局自我期許與努力的目標。高雄的活力不只在街角與海港，更在於每一個自在生活、勇敢做自己的市民身上，彩虹，是高雄的日常，也是高雄送給世界的名片；誠摯歡迎海內外的旅客、外國朋友前來感受高雄這座城市的熱情、友善與活力！」高閔琳說，為應援本屆高雄同志大遊行，觀光局同步發表高雄全新CIS品牌形象影片，以「Keep Vibrant Kaohsiung」為核心精神，透過輕快節奏與豐富畫面、強烈色彩與城市活力，充分展現高雄「山、海、河、港」交織的獨特魅力；而影片中最吸睛的「嬌點」橋段之一，是變裝皇后「跩姬寶貝」在高雄的陽光與藍天以及駁二彩虹地景前揮舞彩虹旗的畫面，象徵高雄以多元、友善的姿態，擁抱市民、迎接世界各地的旅客。

今年高雄同志大遊行，觀光局號召觀光公協會與旅宿業者一同走上街頭；包括「高雄市旅館公會」副理事長蔡永興、謝正輝、常務理事蕭秀卉，「高雄市觀光協會」理事長陳毓志，暨「秝芯」、「麗馨」、「香堤」、「靉嗨」、「夏優旅居」、「城市商旅」、「單人房」與「河堤」系列等多家旅館共同參與。蕭秀卉表示，能和觀光局並肩參加高同遊，不僅深具象徵意義，更親身感受到多元性別族群對「安全住宿」與「被尊重服務」的渴望；參與遊行後更理解推動性別友善旅宿並非僅是政策要求，而是真切回應旅客需求、提升國際競爭力的契機。「夏優旅居」WINNY表示，旅宿設置性別友善廁所、員工訓練等改善後，實際收到旅客正面回饋，也讓品牌形象明顯提升；今年是三度與觀光局一同走上街頭、揮舞彩虹旗，也是「友善旅宿」最具力量的公開宣示。

觀光局補充，為積極營造性別平等與性別友善的職場文化，觀光局更以身作則，從觀光政策、人員及出勤管理制度、教育訓練與工作環境等，均積極融入性別觀點。不只是城市吉祥物——觀光大使「高雄熊」有彩虹偶裝造型、推出熊熊彩虹商品；觀光局更透過辦公室空間改造，從入口主視覺牆、洽公等候區、局長辦公室與同仁辦公區、會議室與廁所空間，以彩虹識別、友善意象與多國語言問候語等進行佈置，期盼透過空間設計，充份展現性別友善與多元活潑的氛圍。近期，觀光局更參與由「同志諮詢熱線」與「彩虹平權大平台」舉辦的職場友善指標調查，並受邀於「第二屆臺灣同志職場友善指標論壇」進行專題分享。

2025高雄同志大遊行盛況空前，現場宛如一場色彩繽紛的城市嘉年華，不僅讓更多人認識高雄是一座支持性別平權、擁抱多元文化的城市，也成功帶動周邊旅宿、餐飲與商圈的觀光動能，展現粉紅經濟的巨大潛力。高雄市政府觀光局未來也將持續推動性別友善觀光政策、精進性平培力課程，持續增加性別友善旅宿、建立友善旅遊環境，串聯更多觀光產業夥伴，以友善、開放且具國際視野的服務迎接每位旅客！更多資訊請參考「高雄旅遊網」(https://khh.travel/)。（圖╱高市府觀光局提供）