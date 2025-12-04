高雄名校家長會副會長騙倒上流圈！名醫、校長受害20億元

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某明星學校家長會副會長邱姓女子，因活躍於家長圈及上流社交場合，疑以投資借貸手法，承諾「每月高額獲利」為號召，向家長會成員、教育界人士大舉吸金，甚至透過高爾夫俱樂部觸及醫界及企業界。據初估，受害投資金額恐突破20億元，風暴持續擴大，震撼高雄上流社交圈。

據悉，邱女長期活躍於校園與上流社交場合，形象大方且出手闊綽，不僅經常出席學校重大活動，也時常贊助飲料、餐點，累積廣大好人緣。她被控以多元投資名義向熟識家長與朋友開口借款，包括通訊行、泡沫紅茶店等不同產業，並承諾每月可領取高額利息。邱女名下或與前夫相關的公司遍布多處，登記負責人多為林姓前夫，資本額從數百萬元到五千萬元不等，讓外界一度深信其具備雄厚財力與投資能力。

然而，自今年起，多名投資人開始察覺異狀，原本如期入帳的利息逐月延遲，甚至完全中斷。一名投資高達9000萬元的貴婦於年中持本票至學校尋人，卻驚覺邱女已失聯，其兩名子女也突然辦理轉學，行蹤成謎。7月起陸續有更多受害者浮出水面，不少現任及退休校長、教育界人士皆向警方報案或提出告訴。

檢警調查發現，邱女疑透過一名高爾夫球教練，與醫界、企業界的球友建立密切關係，由於她初期確實按時給付高額利息，甚至讓部分投資人提早「回本」，不少人因信任而不斷「加碼」，使得吸金規模迅速擴大。

高雄地檢署今年10月指揮警方展開搜索行動，並先拘提邱女的林姓前夫，檢方認定他涉犯銀行法等罪嫌，聲請羈押，但法院最後裁定3萬元交保並限制住居。邱而女本人與涉案的高爾夫球教練疑似已於事發前出境，該名教練上月返台時立即遭拘提，訊後同樣被裁定交保候傳，但關鍵人物邱女至今仍未現身。

目前部分投資人已憑邱女開立的本票聲請強制執行，執行金額合計已逾3億元。由於受害者橫跨醫界、教育界及企業界，其中不乏社會知名人士，初估吸金金額超過20億元，全案仍由檢警積極偵查中。

