高雄名校家長會美魔女騙倒醫界、政商界！ 吸金20億潛逃出境

高雄明星小學家長會長邱姓女子吸金20億元，捲款出境。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄一間明星國小的家長會長邱姓女子以投資借貸手法，向家長會成員、教育界人士大舉吸金，更透過高爾夫球俱樂部混入醫界與企業界，初估吸金超過 20 億元，邱女與黃姓高球教練涉案後出境，邱女如今下落不明，教育部指出，邱姓女子已請辭。

邱姓女子長期活躍於校園與上流社交場合，形象大方且出手闊綽，透過贊助餐點、飲料累積好人緣，自稱為銀行、證券公司幕後金主，向家長承諾優渥利息並開立本票，今年四月向學校請辭會長，而隨著利息斷供，學校家長持本票尋人才發現邱女已失聯，兩名子女更早就辦理轉學，行蹤成謎。

隨著事件爆發，不少現任及退休校長、教育界人士皆向警方報案或提出告訴。另外，邱女藉由高爾夫球俱樂部認識醫師與經商人士，因此許多高社經地位人士的血汗錢全被騙光，初估損失金額高達 20 億元，案發後，邱女與黃姓高球教練火速出境。

高雄地檢署今年 10 月指揮警方展開搜索行動，先拘提邱女的林姓前夫，檢方認定其涉犯銀行法等罪嫌，聲請羈押，但法院最後裁定 3 萬元交保並限制住居。出境的黃姓高球教練上月返台時立即遭拘提，訊後同樣被裁定交保候傳，但關鍵人物邱女至今仍未現身。

目前，部分投資人已憑邱女開立的本票聲請強制執行，執行金額合計已逾 3 億元。由於受害者橫跨醫界、教育界及企業界，其中不乏社會知名人士，初估吸金金額超過 20 億元，全案仍由檢警積極偵查中。

