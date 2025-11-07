高雄名錶假交易真搶劫 警逮七嫌、四人收押

遭歹徒詐騙搶劫而遺留在現場的百達翡麗名錶市價逾二千萬。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局新興分局於10月5日接獲報案，受害人夫妻在與假買家交易百達翡麗名錶時遭2男1女攻擊，歹徒搶奪名錶時遭到夫妻奮力抵抗，名錶遺留在現場。警方隨即成立專案小組循線查緝，於台北、桃園、雲林等地，陸續逮捕7名嫌犯，全案調查後依涉加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

新興分局表示，於10月5日晚間18時接獲報案，指稱在前金區某飯店12樓發生名錶交易糾紛，被害人夫妻在北部經營名錶買賣，與假買家陳董約定交易，遭2男1女持電擊棒攻擊，意圖搶奪價值逾二千萬的百達翡麗名錶，被害人夫妻奮力抵抗，歹徒在急忙逃離時將名錶遺留在案發現場。\

廣告 廣告

警方循線逮捕涉案嫌犯。(記者張翔翻攝)

警方獲報後迅速組成專案小組，並由檢察官指揮偵辦全力追緝，警方調閱監視器資料，循線追查搶匪逃逸路線。分別在10月6日及7日先後在台北市拘提鄭男（29歲）、桃園市拘提鍾女(44歲)及雲林縣拘提李男(40歲)等三名嫌犯，同時間並將2名幕後主嫌鄭男（30歲）、王男（28歲）及共犯邱男（31歲）查緝到案， 11月5日再度循線至台北市，拘捕該詐騙集團的控盤首腦查男(29歲)到案。

經了解，該詐騙集團以假買家身份誘使賣家南下高雄進行名錶交易，實際目的則是進行搶劫，案件經調查後，七名嫌犯均依加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其中李嫌、鍾嫌、2位鄭嫌涉嫌重大已由法院裁定收押。