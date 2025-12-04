高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

高雄史上最大規模吸金，某明星國小家長會副會長邱女，涉嫌捲走20億元。被害人曝光邱女夫妻的照片，到處找人。讀者提供



高雄史上最大吸金案發生在教育圈與上流社交界，主謀是活躍於某明星國小家長會的邱姓副會長，涉向家長會幹部、現任與退休校長，甚至魔爪伸入補教、醫界、企業界人士，初估投資金額恐逾20億元。高雄地檢署查出，邱女7月初出境迄未歸國，將循相關途徑予以追緝；當時出境目的地是中國澳門，將擬提報外逃經濟罪犯，由調查局循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。

邱女(年約40歲)吸金後在國外過著多金、滋潤的逍遙生活，檢警發現，邱女在案發前火速與林姓丈夫離婚，檢警懷疑提前脫產，正持續清查邱女、邱夫，以及一名高爾夫球黃姓教練的金流。據悉，邱女投資的空殼公司幾乎都是登記林姓前夫名字，林遭檢警拘提，複訊後3萬元交保。受害人上門討債，發現林男靠鋪柏油、打零工維生。

調查指出，邱女長期活躍於明星學校家長會圈，社交手腕高，以月息20%至30%的暴利，成功打入上流社會，除了家長會人脈，她也透過一名高帥的黃姓高爾夫球教練，結識醫師、企業家等。

被害人出面受訪指控，邱女稱自己股票代墊、資金代墊，投資通訊行和飲料店。被害人信了，一開始獲利頗豐，紛紛砸錢，直到錢拿不到，才驚覺陷入旁是騙局。

《太報》獨家掌握，54歲的男醫師在2019年因醫病關係結識，雙方建立信任後，邱女以「熟悉投資操作、可穩定獲利」等話術，勸說他陸續以面交及匯款方式投入約1800萬元。

今年10月，高雄檢警調發動大規模搜索行動，因邱女在7月間出境前往中國澳門，至今未歸國，檢方將循相關途徑予以追緝。

